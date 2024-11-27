福岡県警嘉麻署は27日、嘉麻市の一般住宅固定電話に25日午後9時から同10時ごろにかけて、男の声で「コロナにかかった。声が変わっている」などと話す不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。