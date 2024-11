オンラインプラットフォームの公正性を保ち、強力な経済的地位を築いている企業を規制して競争を促すEUの「デジタル市場法(DMA)」にGoogleが従い、検索結果に詳細情報を表示する機能を一部削除することを明らかにしました。Googleは「大手価格比較サイトを目立たせるか、小規模事業者を目立たせるかの板挟みになっている」として不満を漏らしています。An update on our compliance with the DMAhttps://blog.google/around-the-gl