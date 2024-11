Googleのチャットボットである「Gemini」と、画像生成モデル「Imagen 3」を組み合わせて、クリエイティブで個性豊かなデザインをしたチェスの駒を生成できるサイト「GenChess」が公開されたので、さっそく使ってみました。GenChesshttps://labs.google/genchessTurn your ideas into playable art pieces with GenChess. Create and play today → labs.google/genchess - YouTubeGenChessにアクセスすると以下の画面になるので、