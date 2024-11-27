先日、ライザップのトレーニングで約15kgのダイエットに成功して大きな話題となった、キャリア18年のグラビアタレント・西田麻衣の約8年ぶり、8冊目の写真集『西田麻衣写真集 Re:Mai（リ・マイ）』が本日27日より発売となった。【写真】8年ぶり写真集の西田麻衣、ドアップショットがかわいいライザップでの厳しいトレーニングを経て、約15kgのダイエットに成功。豊かなIカップバストはそのままに、20代前半の体型を取り戻した