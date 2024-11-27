監督・ユキヒコツツミによる映画『THE KILLER GOLDFISH』が、ロンドン国際ファンタスティック映画祭オープニングにて上映され、主演の岡エリカらが登壇。併せて、窪塚洋介、窪塚愛流、佐藤二朗ら新キャスト情報も公開された。【写真】人類史×輪廻×超能力映画『THE KILLER GOLDFISH』海外トレーラー現在、南アフリカ、スウェーデン、ロンドンなど、数々の海外映画祭から熱烈オファーを受け絶賛が広がっている、監督・ユキヒ