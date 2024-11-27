元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が２７日、水曜レギュラーをつとめるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演。俳優・杉浦太陽との長女で１７歳になった希空（のあ）さんが顔出しでインフルエンサー活動を開始したことについて語った。番組冒頭、ＭＣのお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑から「辻ちゃんの娘さんが芸能界デビュー」と振られると、「インフルエンサーになることが夢だったという