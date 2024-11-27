国内最大級の家計診断・相談サービス『オカネコ』を運営する400Fは、2024年12月に一部の人の掛金上限額が増額するiDeCoの認知度や利用率の実態について「オカネコ iDeCoの利用意向調査2024年11月」の結果を発表。同調査は、2024年11月6日〜11月10日の期間、全国の『オカネコ』ユーザー650人を対象にウェブ上で実施した。 iDeCoへの加入有無・毎月の掛け金について同社は、iDeCoに関する調査を2024年7月から約半年に1度のペースで実