お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行、前田裕太と小池百合子東京都知事が２７日、都内で「知って役立つ！おウチの燃費と快適性アンバサダー就任発表会」を行った。東京都は２０２５年４月から新築住宅等における太陽光発電設備や断熱・省エネ性能等に関する新制度「建築物環境報告書制度」を施行する。これに伴い、２人は施策のアンバサダーに就任した。２０２２年に女優の沢井美優と結婚し、今年１１月には第１子が