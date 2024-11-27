レンチンで手軽にほかほか「レンジ蒸し豆腐」【画像18枚】うまみしみこむ！豆腐の簡単おかずバリエ何かあと一品ほしいなというとき、冷蔵庫にいつもある豆腐で、サッと作れるおかずを覚えておくと便利です。これからの季節、ほっこり温かい豆腐のサブおかずを食卓に加えてみませんか？＊＊＊■ レンジ蒸し豆腐レンチンで手軽にほかほか豆腐に「レンジ蒸し豆腐」【材料】(2人分)・絹ごし豆腐…1丁(約300g)・貝割れ菜…1/2パック