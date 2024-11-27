現職総理大臣とおバカな息子の心と身体が入れ替わる大珍事を、遠藤憲一と菅田将暉のW主演で描き話題を呼んだドラマ『民王』。9年ぶりの続編『民王Ｒ』では、政界引退間近だった武藤泰山（遠藤憲一）が再び内閣総理大臣の座に就くが、今度は国民とランダムに入れ替わってしまう。11月26日（火）に放送された第6話では、当て逃げで無期限謹慎となっていたお笑いコンビ・ミサイルキックの堀田豊（安井順平）が、相方と一からやり直す