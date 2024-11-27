「第15回メープルスイーツコンテスト」（主催・クインビーガーデン、以下QBG）の表彰式が7日、カナダ大使館で開催された。同コンテストは、カナダ産メープルシロップ、メープルシュガーのみ甘味料として使用するスイーツコンテスト。カナダ大使館が協力、ケベック州政府在日事務所、日本洋菓子協会連合会、全国和菓子協会が後援している。当日行われた15周年記念レセプションには来賓、関係者など87人が出席。会では冒頭、ルイ・ピ