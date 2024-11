【モデルプレス=2024/11/27】中島健人とキタニタツヤによるユニット・GEMN(読み:ジェム)が、27日22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。楽曲「ファタール」を披露する。【写真】中島健人、ハイトーンから黒髪イメチェンビフォーアフター◆中島健人&キタニタツヤ“GEMN”「THE FIRST TAKE」初登場この度「THE FIRST TAKE」の第496回公開の詳細が発表。歌手や俳優などマルチに活躍する中島と、