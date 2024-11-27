札幌市の繁華街ススキノにある商業ビルで２６日に発生した火災で、意識不明の重体で搬送された４０代男性が放火した疑いがあることが２７日、北海道警への取材で分かった。道警は現住建造物等放火の疑いで同日、現場検証を行い、詳しい出火原因などを調べている。