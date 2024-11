アメリカ国内の半導体生産インフラをアップグレードするために、Intelがアメリカの商務省から78億6500万ドル(約1兆2000億円)の資金を得たことがわかりました。この資金は、国内の半導体生産能力を強化する「CHIPSおよび科学法」に基づき拠出されます。Biden-Harris Administration Announces CHIPS Incentives Award with Intel to Advance U.S. Leading-Edge Chip Capacity and Create Tens of Thousands of Jobs | U.S. Departme