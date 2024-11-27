イオンリテールは、11月29日〜12月1日まで、「イオン」「イオンスタイル」等、約380店舗とオンラインショップで「イオン ブラックフライデー FINAL SALE」（以下、「ファイナルセール」）を開催する。同社は11月22日〜12月1日まで、「年に一度のワクワク！日本代表」をテーマに「イオン ブラックフライデーセール」を開催し、冬休みシーズンやクリスマス、年末年始に向けた消費の高まりに対応した様々なお買得商品・企画を展開して