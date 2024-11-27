11月25日深夜、文化放送『秋元真夏 卒アルラジオ』にて、元乃木坂46の秋元真夏が、ショートドラマアプリ「BUMP」にて11月22日より配信が開始された自身主演の縦型ドラマ『サイコウさんは最高です！』について語った。【関連】秋元真夏、人見知りが発動した出演舞台の稽古初日を経て決意「頑張っていかなきゃ」リスナーからの“『サイコウさんは最高です！』の撮影現場の様子などを聞きたい”といった要望を受け、秋元は「主演は初