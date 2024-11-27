アイドルグループ、Peel the Appleのセンターを務める浅原凜の1st写真集『凜』の発売が決定した。【写真】1st写真集『凜』から、初の水着グラビアカット公開【3点】今回、初お披露目となるビキニ＆水着グラビアカットが公開され、美しいプロポーションを披露。全編宮古島で撮影された本作では、浅原凜の素の姿を激写しており、今回届いたカットでは、作品の世界観の一端を感じることが出来るはず。人前で初めてビキニ姿となりつつ