Libby George［ロンドン２６日ロイター］ - ＪＰモルガンは２０２５年の見通しで、米国の政策転換と中国の不透明な成長見通しにより新興国市場が厳しく不確実な年を迎えると予想した。新興国の債券ファンドから大規模な資金流出が見込まれるという。２６日付のリポートで「新興国の成長は２５年に中国と米国という大国に挟まれ、大きな不確実性に直面している。米国の政策変更は、新興国全体に波及する大きな負の供給ショ