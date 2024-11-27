元モーニング娘。辻希美が２７日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、長女の希空（のあ）さんが芸能界デビューを果たしたことに言及した。ハライチから希空さんの芸能界入りをふられた辻は「インフルエンサーになるのが夢だったと。私は一緒にアイドルとしてデビューしたかったが、本人のやりたいのはママとは違うと（言われた）」と苦笑い。顔が似ていると言われると、嬉しそうに「私が見ると分からなくて。どっちに似てるとか