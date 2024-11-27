AQUOS R9 pro NTTドコモは、「AQUOS R9 pro SH-54E」について、12月5日に発売すると発表した。オンラインショップの事前購入受付は、12月3日10時に開始する。 価格は21万1970円。分割時は5104円（初月）＋5083円×22回＋9万5040円（24回目の残価、再分割時は3960円×24回）。端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム」利用時の実質負担額は、23カ月目返却時は11万6930円、12カ月目返却時は10万7030円。