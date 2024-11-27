巨人・湯浅大内野手が２７日、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２００万円増の１５００万円でサインした（金額は推定）。今季１軍では途中出場を中心に１９試合に出場。「１軍にはいたけど、試合出場は少なかった。もっとできたなという感じが自分の中であります」と振り返った。今オフは巨人・坂本の自主トレに参加する予定。「一緒に行くけど、自分で、トレーニングや練習も考えて、同じメニューというより