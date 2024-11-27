2024年6月29日、元保護猫の男の子「みこと」くん（取材時、生後推定7カ月）は、X（旧Twitter）ユーザーの飼い主・まお家のこまち様とみこと殿（@maobluef）さんのおうちに迎えられました。【写真】お迎え初日の猫さんは、不安げな表情で周囲の様子を伺っていましたみことくんとの出会いは、偶然の出来事から始まったといいます。先住の元保護猫『こまち』ちゃんを迎えてからちょうど1年が経過した頃、友人のXユーザー・ボンゲ式（@