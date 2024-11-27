来年1月11日（土）に、佐賀県佐賀市の浪漫座（旧古賀銀行）にて声優の置鮎龍太郎を招いた朗読劇が実施されることが決まった。劇は佐賀新聞の連載小説『午前0時のラジオSAGA』の前日譚となる未出版短編を扱う予定で、劇伴としてピアノが生演奏される。『午前0時のラジオ局』は、佐賀新聞でも新作が連載され、ラジオドラマ化、舞台化もされた人気シリーズ。死者からのメッセージも届く古い洋館の深夜放送を題材とし、生者からとも死