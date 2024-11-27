俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムに三年前の姿を投稿し、フォロワーから感嘆のリプライが集まっています。【写真を見る】【片岡凜】「三年前の私」は「鈍感・愚か者・スーパーポジティブ・最強」フォロワー感嘆「返しが衝撃的」片岡さんは「三年前の私。」とテキストと写真を投稿。濃紺の制服と思われるジャケットにバーバリー柄のマフラーを巻いてこちらを見つめる表情は、少しだけ口角が上がっていて、不敵な感じさえ漂わ