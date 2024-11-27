2024年も、残すところあと1か月あまり。鶴屋百貨店では、恒例のお歳暮商戦がスタートしました。今年のテーマは、くまもとの「あか」。あか牛やイチゴのジェラートなど、熊本を象徴する「あか」の県産食材を使ったギフトが取り揃えられています。 【写真を見る】「大道産子市」「大江戸展」のグルメも再び集結 記者「今回は大道産子市の海鮮グルメや大江戸展のスイーツなど、鶴屋の物産展で人気のグルメ