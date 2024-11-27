アメリカ・ノースウェスタン大学の研究チームが発表した論文で、「重度の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によってがん腫瘍が縮小する可能性がある」という結果が示されました。この新しい発見により、がん治療の新たな可能性が開かれるのではないかと期待が寄せられています。JCI - Inducible CCR2+ nonclassical monocytes mediate the regression of cancer metastasishttps://www.jci.org/articles/view/179527COVID caused