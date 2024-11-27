26日夜、石川県能登地方で最大震度5弱の地震があり、長野県内では長野市や上田市など「6つの市と町」で震度3を観測しました。気象庁によりますと、26日午後10時47分ごろ、石川県西方沖を震源とする地震があり、石川県輪島市と志賀町で震度5弱の揺れを観測しました。震源の深さは7キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.6と推定されています。この地震で、長野県内では長野市と上田市、諏訪市、東御市、御代田町、それに木