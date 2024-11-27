26日、石川県能登地方で最大震度5弱を観測した地震から一夜明け、住民からは不安の声も聞かれました。26日午後10時47分ごろ、石川輪島市と志賀町で震度5弱を観測する地震がありました。この地震で津幡町では、就寝中の70代の女性がベッドに顔を打ち付け、病院に搬送されましたが軽傷です。地震から一夜明け、元日の能登半島地震で被災した住民は…。志賀町の住民「本当にまたかと思って。もしここがぺっちゃんこになったら