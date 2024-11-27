Huaweiが2024年11月26日に、非Androidの独自開発OS「HarmonyOS NEXT」を搭載したスマートフォン「Mate 70」「Mate 70 Pro」「Mate 70 Pro+」「Mate X6」を発表しました。华为 Mate 品牌盛典 - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/press/events/2024/huawei-mate-brand-ceremony-new-product-launch-event/HUAWEI Mate 70 - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate70/HUAWEI