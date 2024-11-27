金沢市で缶コーヒーを万引きしたとしてきのう、県東部消防組合の20歳の消防士の男が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで石川県警に現行犯逮捕されたのは、県東部消防組合消防本部と魚津消防署係を兼務する、魚津市大海寺野の消防士、石田陽皐容疑者20歳です。消防組合によりますと、石田容疑者はきのう午前7時10分ごろ、金沢市内のコンビニエンスストアで販売価格およそ110円の缶コーヒー1本を盗んで現行