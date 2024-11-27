卓球男子シングルスの世界ランキングで3位に浮上した張本智和が「自分の実力は6位」と語った。先日のWTTファイナルズ福岡男子シングルスで準優勝した張本は、最新の世界ランキングで7位から3位に上昇。1、2位と4、5位は変わらず、上から順に中国の王楚欽（ワン・チューチン）、林詩棟（リン・シードン）、フランスのフェリックス・ルブラン、中国の梁靖崑（リアン・ジンクン）となり、3位だった中国の樊振東（ファン・ジェンドン）