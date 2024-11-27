Yuka Obayashi[東京 ２７日 ロイター] - 原油先物はアジア時間２７日序盤の取引で小動きとなっている。イスラエルと親イラン武装組織ヒズボラの停戦合意の影響を見極めようとするムードが強く、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）など「ＯＰＥＣプラス」の１２月１日の会合も意識されている。北海ブレント先物は０．０２ドル安の１バレル＝７２．７９ドル、米ＷＴＩ先物は０．０４ドル安の６８．７３ドル。バイデン米大統領は、イスラ