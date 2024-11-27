28日(木)も日本海側では大気の状態が非常に不安定で、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意。29日(金)から30日(土)は日本海側を中心に風が強まり、荒れた天気となるでしょう。寒気が流れ込み、北海道や東北北部の日本海側は平地でも雪が降りそうです。28日(木)日本海側は大気の状態が非常に不安定28日(木)も低気圧や上空の寒気の影響で、日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定です。発雷確率も高くなってい