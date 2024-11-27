俳優の畑芽育が主演し、HiHi Jetsの作間龍斗、美 少年の那須雄登、少年忍者の織山尚大、ジュニアの内田煌音が共演する映画『うちの弟どもがすみません』（12月6日公開）において姉・糸として、初主演を務めた畑の魅力が詰まった場面写真・メイキングが公開された。【メイキング写真】休憩中に無邪気な表情を見せる畑芽育今作は、オザキアキラ氏による同名漫画（集英社『別冊マーガレット』連載）を実写化。大好きなお母さんと