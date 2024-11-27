モデルの蛯原友里（４５）が２７日までに自身のインスタグラムを更新し、撮影ショットを披露した。美容雑誌「ＶＯＣＥ」での一枚で、「グリッターメイクなのに、ピュア」と説明。目の周りはラメでキラキラ。額を全開にしたヘアスタイルで透明感抜群だ。「笹本くん、新しい発見をありがとう！！」と、ヘアメイクのスタッフに感謝した。蛯原は「ＣａｎＣａｍ」専属モデルだった２０００年代半ばに“エビちゃん”の愛称で親しま