C-Unitedが展開する「カフェ･ベローチェ」は12月2日、全国の店舗で冬の福袋「冬の黒ねこ ハッピーバッグ2025」(税込4,800円)を発売する。「カフェ･ベローチェ」のシンボルマークの黒ねこをデザインした雑貨3点(バッグ･ブランケット･ポーチ)に、フードメニュー引換券を合わせた福袋。店舗での販売期間は1月31日まで。オンラインストアでは、12月12日11時から販売を開始する。店舗販売分と一部内容が異なり、オンラインストア販売分