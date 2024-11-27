Amazonの年末最後のビッグセール「ブラックフライデー」の先行セールがスタート。Anker製品もセール対象となっており、編集部で確認したところ11月27日11時時点で、完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore Liberty 4」が通常14,990円のところ33％ OFFの9,990円、Bluetoothスピーカー「Soundcore Motion X600」が通常24,990円のところ35％ OFFの16,290円で販売されている。 そのほかオ