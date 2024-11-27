あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」名店シリーズを実施している。この度は11月27日から、食べログで点数3.81の高評価を獲得し、「食べログ ラーメン WEST 百名店」にも7年連続で選出された、尼崎の名店「和海」監修の「鶏塩らーめん」を全国のスシローにて販売する。尼崎の名店「和海」監修の「鶏塩らーめん」スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、魚