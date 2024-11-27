ファミリーマートは11月26日、「ファミマのブラック『フライ』デー」キャンペーンの「ファミから(醤油または塩)」が1個1円で買えるクーポンの引き換えを開始した。ファミマのブラック「フライ」デー○11月26日から「1円ファミから」引換開始同キャンペーンでは、期間中(11月19日〜12月2日)、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個買うと、購入したレシートに「ファミから(醤油または塩)」が1個1円で買える引換券(レシート