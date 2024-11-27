「モスバーガー」は、12月28日（土）から、テレビアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションした「2025モス福袋」を、全国の「モスバーガー」店舗で発売する。【写真】限定の「ワンピカード」付き！「2025モス福袋」の中身一覧■5種類のアイテムがセットに今回登場するのは、『ONE PIECE』とコラボレーションしたグッズと、販売額相当の食事補助券が入った5000円の福袋（価格は税込み）。「宝のような時間へ。」をテーマにし