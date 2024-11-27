日本ハムの23年ドラフト2位・進藤勇也捕手（22）が27日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸1100万円から現状維持でサイン。「（球団からは）来季は1軍で主戦として期待をしているという言葉を頂いた」と振り返った。ルーキーイヤーの今季は2試合の出場のみで3打数0安打とプロ初安打はならず。リードなど守備面での課題も多かったが「1軍の舞台も経験できて、ああいう緊張感のある中で野球がしたいと強く思