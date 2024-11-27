中国山西省の炭層ガス生産量、１〜１０月は昨年通年上回る山西省にある華北油田沁水炭層ガス田の生産施設で設備を点検する従業員。（資料写真、太原＝新華社配信）【新華社太原11月27日】中国山西省統計局は26日、今年1〜10月の同省の炭層ガス（コールベッドメタン、CBM）生産量が113億8千万立方メートルに上り、同期の過去最高を更新し、昨年の年間生産量を上回り、全国生産量の80.9％を占めたと明らかにした。同省は中国の主