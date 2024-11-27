資料イノシシ 高松北警察署によりますと、27日午前9時15分頃、高松市牟礼町の県立高松北高校から南東約300mのため池周辺で、イノシシの成獣1頭が目撃されました。 警察は、イノシシを目撃した際は近寄らないようにし、通報するよう呼びかけています。 高松北警察署087-811-0110