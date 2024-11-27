２６日深夜に起きた石川県西方沖を震源とする最大震度５弱の地震で、同県は２７日、津幡町の７０歳代女性が転倒して顔を打つ軽いけがをしたと発表した。県によると、同日午前８時現在、建物や道路の被害は確認されていない。県は同日、余震の恐れを考慮し、元日の能登半島地震などからの復旧に向けて行っている災害ボランティアの派遣を中止した。同県輪島市稲屋町の仮設住宅で暮らす会社員の女性（６５）は「元日の地震のよ