アジア株上海株5週間半ぶり安値、工業企業利益が3カ月連続で減少さらなる支援策の必要性高まる 東京時間11:26現在 香港ハンセン指数 19163.74（+4.54+0.02%） 中国上海総合指数 3233.51（-26.25-0.81%） 台湾加権指数 22560.31（-118.45-0.52%） 韓国総合株価指数 2520.74（+0.38+0.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8410.70（+51.25+0.61%） アジア株はまちまち。 上海株は5週間半ぶ