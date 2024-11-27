三重県名張市の桔梗が丘中学校1年、高田知佐さん（13）が、全国珠算教育連盟主催の段位暗算検定で最高位の10段に合格した。次の目標は、現在3段の珠算で上を目指したいという。中村岳彦・副市長に合格を報告する高田知佐さん（右）=三重県名張市役所9月にあった検定は全国で4837人が受検。乗暗算、除暗算、見取暗算の3種目をそれぞれ3分間に40問こなす。各200点中190点以上が合格基準で、きれいに数字を書くことも必要になる。