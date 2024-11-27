スタジオソータから『ELDEN RING（エルデンリング）小壺フィギュア』が登場する。価格はカプセルトイが500円（税込）、ボックストイが660円（税込）で、カプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどにて11月27日以降順次発売を開始する。 【画像】歩く小壺、はしゃぐ小壺に“勇者の肉塊”もラインナップ『ELDEN RING』の小壺フィギュアたち 「小壺」はフロム・ソフトウェアの人気アクションRPG『ELDEN RING』に