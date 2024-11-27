このテンパイを諦めては麻雀にならない。11月26日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第2試合では、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の放銃に、多くのファンから同情の声が集まる一幕があった。【映像】絶対オリられない…松本、倍満クラスの大チャンス当試合は起家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、松本、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）の並びで開局。松本は東1局でリーチをかけ