小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」は、Exclusive Collectionの新作「Versailles Rose」を発表した。12月5日より渋谷スクランブルスクエアのPOP UP SHOPで先行発売され、12月13日19:00より公式サイトにて発売開始する。○新作「Versailles Rose」シリーズの特徴「Versailles Rose」シリーズは、ヴェルサイユ宮殿の庭園に咲き誇る薔薇にインスパイアされたデザインが特徴で、華やかさとROSIER