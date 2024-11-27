■「ちぃの『ソコノケビリビリ』の歌い方が好きです」（佐久間大介／Snow Man） 【画像】薮宏太＆佐久間大介＆宮田俊哉のほっこりやりとり ／【動画】「Donkey Gongs」ダンスプラクティス Hey! Say! JUMPの薮宏太が自身のX（旧Twitter）を更新。そのツイートにSnow Manの佐久間大介とKis-My-Ft2の宮田俊哉が反応し、話題を集めている。 Hey! Say! JUMPの公式YouTubeチャンネルにて、ニューアルバム『H+』（読み：エ